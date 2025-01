Sedemminútová košická smršť otočila zápas proti majstrovi. Ceman: Zápas plný emócií a srdca

Košičanom sa potom zranil ďalší center Danick Martel a necelé tri minúty pred koncom išiel do kabíny aj Peter Repčík po ďalšom päťminútovom treste za podkopnutie.

Som hrdý na úsilie, ktoré sme dali do zápasu za okolností, keď sme stratili Pollocka a neskôr aj Martela. Bol to vzrušujúci zápas plný emócií a srdca z našej strany,“ hodnotil košický tréner Dan Ceman.

Každý hral svoj najlepší hokej, dokonca ešte lepší ako sme videli v zápase so Spišskou Novou Vsou, kde sme prehrávali 0:4.

Mali sme dobrý vstup do tretej tretiny, pomohlo nám aj povzbudzovanie od fanúšikov.

„Bol to divoký zápas, plný emócií. Bolo ťažké sa doňho dostať späť po úvodnej päťminútovom oslabení.

Bojujú aj za zranených

Aj podľa Tomáša Mikúša to bol infarktový zápas.

„Ale od začiatku po tom päťminútovom oslabení, bolo vidieť, že chceme dnes vyhrať. Parádne sme to ubránili.

Dostali sme síce nejaké góly, ale išli sme si za svojim a v tretej tretine to vyvrcholilo.

Snažíme sa počas celej sezóny udržať pokoj a aj keď sa prehráva, veriť v to, čo máme natrénované a veriť v silu mužstva. Dnes sa to ukázalo,“ zdôraznil Mikúš, na ktorého nadviazal aj obranca Mislav Rosandič, ktorý sa dohodol s Košicami na zotrvaní do konca sezóny:

„Tretia tretina bola z našej strany fakt super. Tak to má vyzerať. Začiatok sme nemali bohvieaký, nešli nám nohy a ťažko sme sa cez nich dostávali, ale na konci ukázali silu mužstva.“