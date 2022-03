Michalovce deklasovali Košice, v rozpätí 17 minút strelili šesť gólov

Tipos extraliga - 4. zápas štvrťfinále play off:

Michalovčania nastúpili s imperatívom víťazstva, v opačnom prípade by sa pre nich sezóna skončila. Zápas však lepšie odštartovali Košičania, keď Ihnačák začal rovnako ako skončil predošlý zápas - gólom po úniku z druhej vlny.

KOŠICE. Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 4. štvrťfinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HC Košice 6:2.

Saucerman si počas signalizovaného trestu hostí poslal puk zo stredného pásma do vlastnej bránky. Rozhodcovia pripísali gól Galbavému, ktorý sa ako posledný z Michalovčanov dotkol puku a následne zamieril na trestnú lavicu.

Košičania v presilovke neprekvapili brániacu sa štvoricu hostí a tí sa dostali do vedenia v 16. minúte. Rossovu strelu v presilovke tečoval Regenda - 1:2.

Hostia prevzali iniciatívu, do konca prvej časti si viackrát vytvorili tlak, no Košarišťana neprekonali. Nepodarilo sa to ani Mašlonkovi, ktorý trafil žŕdku.

II. tretina:

Aktivita hostí neutíchla ani v úvode druhej časti, naopak, pretavili ju do gólových úspechov, ktorými definitívne zlomili zápas.

V 23. minúte obranca Ross zakončil prečíslenie, keď dorazil puk za Košarišťana. Krátko na to sa ujala aj strela Mudráka, ktorú tečoval Galbavý a bolo 1:4.