Nič nenasvedčovalo tomu, že by mali prehrať. Košičania však boli štedrí aj k rivalovi

KOŠICE. Košickí hokejisti sa po Vianociach stali štedrým súperom. Prehrali tri zápasy po sebe a po Spišskej Novej Vsi a Poprade darovali v ďalšom východniarskom derby tri body aj Michalovciam. A len zaváhanie Spišskej Novej Vsi so Žilinou im pomohlo k tomu, aby do nového roka vstúpili ešte stále v pozícii lídra. Pritom po prvej tretine to napriek nie práve ideálnej hre vôbec nevyzeralo na to, že prvýkrát v sezóne s Michalovcami prehrajú.

Po necelých šiestich minútach išli do vedenia presilovkovým zásahom Joonu Jääskeläinena a necelých päť minút pred koncom pred prvou prestávkou zvýšil ich náskok Brett Pollock.

V ďalších dvoch tretinách ale ovládli košický ľad hostia, v druhej dokázali Jaridom Lukoseviciusom v presilovke znížiť, hneď v úvode tretej Renars Krastenbergs vyrovnal a štyri minúty pred koncom zápas definitívne otočil na konečných 2:3 útočník Albert Michnáč. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Michalovce v Tipos extralige

Košičania síce dokázali využiť power play, ale gól Pollocka padol tesne po vypršaní hracieho času. Kvôli avizovanému trestu za veľa hráčov na ľade ešte dostali domáci šancu vyrovnať, ale trestné strieľanie Danicka Martela vychytal michalovský brankár Julian Junca.

Len sa prizerali, čo sa deje na ľade Košický tréner Dan Ceman neskrýval sklamanie. „Hoci sme vyhrávali dva nula, súper bol silný, mal tam veľa dorážok a nedokázali sme si ustrážiť priestor pred bránkou. V druhej tretine sme len sledovali, čo sa dialo na ľade. Boli sme pomalí, hrali sme zle s pukom, čo sa prenieslo aj do tretej tretiny. Michalovce po vyrovnaní získal momentum a dali aj tretí gól. Naša koncentrácia bola zlá. Som celkovo sklamaný. Musíme sa dať dokopy. Sú obdobia v sezóne, keď chýba energia a to asi teraz prežívame. Ale nie je to akceptovateľné, musíme to zmeniť,“ ohodnotil Ceman tretiu prehru v rade. Chovan: Nemôžeme si také niečo dovoliť Do zostavy Košíc sa vrátil kapitán Michal Chovan a priznal, že to bol zo strany Košíc zlý výkon.

„Od prvej až do poslednej minúty to z našej strany nebol dobrý výkon. Stratili sme ďalšie body. Ale verím, že po tomto výpadku v posledných zápasoch sa znova nakopneme a pôjde to lepšie. Musíme s a vzchopiť a hrať tú svoju hru ako predtým,“ vyzýval po zápase s tým, že mužstvo košických kvalít si nemôže dovoliť prestať hrať ako sa to stalo v zápase od druhej tretiny. Kritikou do vlastných radov nešetril aj Šimon Petráš. „Hrali sme zle a ľahkovážne, nehrali sme našu hru. Prehrali sme tretí zápas po sebe. Musíme sa z toho oklepať, lebo po novom roku nás čaká nejaká séria domácich zápasov a chceme pred našimi fanúšikmi vyhrávať. Určite sme chceli divákov potešiť, ale takýmto výkonom sme to asi neurobili. Bolo to zlé,“ skonštatoval Petráš. VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS

Košická Steel Aréna sa aj na zápas s Michalovcami slušne zaplnila. Do hľadiska prišla viac ako 5 500 divákov a o to viac Košičanov mrzí to, čo predviedli. „Tieto posledné zápasy nás určite mrzia, aj kvôli ľuďom, ktorí prichádzali v hojnom počte a chcem im za to poďakovať a popriať do nového roka hlavne zdravíčko a pohodu. Verím, že sa tu ešte zopárkrát potešíme,“ dodal smerom k divákom Chovan.

Bucov návrat do extraligy Staronová tvár sa v poslednom tohtoročnom zápase objavila aj v zostave Michaloviec. Z druholigovej Skalice sa na Zemplín vrátil skúsený útočník Dávid Buc. „V Skalici nastali nejaké problémy a rozhodol som sa odísť. Spojil som sa s trénerom Valtonenom a hneď na druhý deň aj s prezidentom klubu Marekom Michajlom. Myslím, že to zavážilo. Ani som mu nestihol povedať nie, rovno mi povedal, že počíta s tým, že sa vrátim,“ priblížil okolnosti návratu Buc. Na ľade sa podľa vlastných slov cítil dobre, hoci mal obavy, že bude problém si zvyknúť opäť na extraligový hokej. „Mal som aj nejaké šance, ale zatiaľ to nepadlo. Ale dôležité je víťazstvo. Chlapci mali výsledkovú krízu a som rád, že sme dnes vyhrali. Výsledkovo to po prvej tretine nevyzeralo dobre, ale na druhej strane sme tam mali veľa šancí aj striel na bránku. Povedali sme si, že stále musíme v takej hre pokračovať. Potiahol celý tím, bojovali sme jeden za druhého, boli sme silní v pred bránkovom priestore a tá bojovnosť rozhodla,“ dodal Buc s tým, že verí v rovnaký vstup aj do nového roka.

Michnáč sa dočkal gólu Podľa autora víťazného gólu Alberta Michnáča si Michalovce zaslúžili vyhrať. „Hrali sme lepšie v celom zápase. Dostali sme síce prvé dva góly, ale stále sme si hovorili, že ideme podľa plánu, budeme vyhrávať súboje a hrať viac u nich a nakoniec to vyšlo. Potreboval som gól, potrebovali sme ako mužstvo nejaké veľké víťazstvo. Vyhrali sme nad prvým tímom tabuľky a to sa cení. Navyše je to prvé víťazstvo nad Košicami v sezóne,“ povedal český útočník, ktorý na svoj šiesty gól sezóny čakal deväť zápasov od konca novembra. Spokojný bol aj michalovský tréner Tomek Valtonen: „Mali sme dobrú prvú tretinu, napriek tomu, že sme prehrávali 0:2. Druhá tretina bola asi naša najlepšia v tejto sezóne, v tretej tretine to bol boj, boj a boj. Dnes sme našli spôsob ako vyhrať a je dobré, že sme rok ukončili týmto víťazstvom.“