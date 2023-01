Košice ťahá famózny Janus. V dôležitej štatistike je najlepší brankár v extralige

"Výkon, aký sme predviedli v prvých dvoch tretinách, si na domácom ľade nemôžeme dovoliť. Mohlo nás to stáť zápas. Potrebujeme sa z toho poučiť a vážiť si, že sme získali tri body, pretože sme boli horším tímom," otvorene priznal Janus.

Hostia vyslali na košickú bránu celkovo 33 striel, no za Janusov chrbát prešiel iba pokus Patriksa Zabusovsa.

KOŠICE. "Michalovce hrali a my sme dávali góly," zhodnotil výstižne v útrobách Steel Arény s úsmevom brankár HC Košice Jaroslav Janus zápas proti Michalovciam.

"Máme už dlhšiu dobu problém so zakončením a využívaním presilových hier. Košičania nám predviedli, ako sa má hrať v početnej výhode," reagoval na množstvo nepremenených šancí tréner Michaloviec Roman Stantien.

"Kľúčové pre náš úspech boli zvládnuté oslabenia, ktoré máme v aktuálnej sezóne výborné. Ustáli sme to aj vďaka Jarovi Janusovi, ktorý pochytal neskutočné veci," zdôraznil Linet.

Úprimne, nezaslúžili sme si viesť. V druhej prestávke bolo v našej šatni horúco. Vyzýval som hráčov, aby ukázali viac emócií a zápalu do hry. To sa nám podarilo," uviedol Ceman.

Výborne clonil Marek Bartánus pri presilových hrách. Aj to boli dôvody, prečo sme dokázali vyťažiť z mála striel toľko gólov," uviedol Linet.

"Nemyslím si, že sme boli tak efektívni len preto, že dobre poznáme Andreja. Mali sme aj kus šťastia a zároveň sme sa viackrát dostali do dobrých streleckých pozícií.

Košičania z minima striel dokázali päťkrát prekonať Andreja Košarišťana, ktorý začal sezónu práve v Košiciach a v jej priebehu sa presunul do Michaloviec.

Košičania sú v tabuľke na treťom mieste so stratou troch bodov na druhý Zvolen, no majú jeden zápas k dobru.

Michalovce sa pohybujú na hranici priameho postupu do play off, ktorý zaručuje pozície do šiesteho miesta.

Tabuľka Tipos extraligy