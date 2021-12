Nástupce Gáboríka? Los Angeles Kings táhne podceňovaný Švéd

Píše Daniel Vágner, český korešpondent blogu Oh my Hockey, ktorého autorské články uvádzame v pôvodnom českom znení.

LOS ANGELES. Los Angeles Kings zůstávají prozatím za očekáváním. Tým v létě posílil two-way centr Phillip Danault a veterán Alex Edler, kteří měli Králům pomoci k návratu do play-off. Na to aktuálně ztrácejí tři body a přestože Danault a Edler do týmu zapadli skvěle, v úvodní třetině základní části stále chyběl nějaký lídr. Nakonec to „na sebe“ vzal Adrian Kempe, který je nyní nejlepším střelcem Los Angeles se 12 góly. Přitom ještě dvě sezóny zpátky to s jeho kariérou v NHL vypadalo dost nejistě. Kempeho největším problémem byla nekonzistence. Přestože patřil k nejlepším bruslařům Kings, v některých zápasech byl zkrátka neviditelný. Ve třech zápasech po sobě dal gól, aby pak následujících deset neměl ani bod. A nedařilo se mu ani na buly.

Sezóna Kempeho úspěšnost na buly 2017/18 38,5 % (263:420) 2018/19 42,6 % (315:424) 2019/20 41,3 % (92:131)

(Data: hockey-reference.com) Recept? Přesun na křídlo Vedení LA se tehdy rozhodlo mladého Švéda posadit. „Musí být mnohem produktivnější,“ řekl o něm tehdy kouč Todd McLellan. Po zápase stráveném na tribuně jej místo na centru zkusil na křídle. Kempemu přesun na křídlo jednoznačně prospěl, stále ale chyběla konzistence. Recept na ni našel pětadvacetiletý forvard až v letošní sezóně, kdy se zabydlel v první formace vedle Anžeho Kopitara. Vedle něj přitom Kempe hrál už dříve, neklapalo jim to spolu ale zdaleka tolik jako letos.

„Dříve si Kempe s Kopim moc nevyhověli, oba chtěli tu lajnu táhnout. Až jakmile Adrian vyspěl a naučil se být lídrem své formace, pochopil, co musí dělat, aby se dokázali doplňovat,“ tvrdí McLellan. Kempe má letos zvýšenou motivaci, po sezóně totiž bude potřebovat novou smlouvu. Ta současná mu zaručuje příjem dvou milionů dolarů ročně a nestane-li se něco překvapivého, měl by dostat přidáno. Jeho nynější kontrakt byl totiž jedním z překlenovacích mezi nováčkovskou a dlouhodobější smlouvou, během kterého má hráč čas dospět a vyzrát.

Sezóna Kempeho xGF/60 2017/18 0,61 2018/19 0,58 2019/20 0,77 2020/21 0,7 2021/22 1,08

xGF/60 je statistika reprezentující očekávaný počet vstřelených gólů za 60 minut hry při rovnovážném počtu hráčů na ledě (tedy 5v5, 4v4 nebo 3v3, Data: moneypuck.com) To se, zdá se, povedlo a Kempe naplňuje předpoklady, pro které si jej Králové na draftu v roce 2014 vybrali na konci prvního kola. Dozrál Jeho progres zaujal také McLellana: „Momentálně hraje nejlepší hokej od příchodu do ligy. Dá se na něj spolehnout na přesilovce, v oslabení, hraje sebevědomě. Ne každý je Auston Matthews, někomu zkrátka trvá déle než dozraje. To je i Adrianův případ.“ Jeho slova dokládají i grafy od JFresh Hockey.

Vysvětlivky: WAR % - hodnota, jakou měrou přispívá hráč k vítězstvím týmu; EV Offence - hráčův vliv na ofenzivu týmu při rovnovážném počtu hráčů na ledě; EV Defence - hráčův vliv na defenzivu týmu při rovnovážném počtu hráčů na ledě; PP - přesilové hry; PK - oslabení; Finishing - zakončování; - G/60 - počet gólů na 60 odehraných minut; A1/60 - počet primárných asistencí na 60 odehraných minut; Penalty - vyloučení; QoC - průměrná kvalita protihráčů, proti kterým nastupuje (měřeno pomocí WAR); QoT - kvalita spoluhráčů, se kterými nastupuje (měřeno pomocí WAR). (Autor: JFresh Hockey)

Přes značné zlepšení ve většině parametrů ale vidíme obrovský pokles v kvalitě defenzivní hry. O Kempem se nedá říct, že by neuměl bránit, vždyť v raných fázích kariéry byl brán za two-way útočníka. Vedle Danaulta či Kopitara, jedněch z nejlépe bránících centrů v lize, ale pravděpodobně přestal být tak svázán nutností návratu do obrany a nabytou herní volnost využil v ofenzivě. Což je patrné i z grafů Evolving Hockey z let 2017-2020 a z letošní sezóny.

Graf Evolving Hockey z let 2017-2020. Vysvětlivky: GF/60 - počet vstřelených gólů na 60 odehraných minut; xGF/60 - očekávaný počet vstřelených gólů na 60 odehraných minut; CF/60 - počet vytvořených šancí na 60 odehraných minut; xGA/60 - očekávaný počet inkasovaných gólů na 60 minut; CA/60 - počet šancí soupeře na 60 odehraných minut. (Autor: Evolving Hockey)

Graf Evolving Hockey z letošní sezóny. (Autor: Evolving Hockey)

Nástupce Gáboríka? Start letošní sezóny měl švédský útočník vydařený, zvládne nastolené tempo držet i ve zbytku ročníku? „Pokud budu nadále vytvářet šance, jak se mi to dařilo dosud, měl bych si produkci udržet,“ myslí si sám Kempe. „Před námi je ale ještě spousta zápasů a sezóna je postupně těžší a těžší, obzvlášť, když bojujete o play-off. Ostatní týmy už nebudou tolik riskovat. Musím prostě nadále makat a dostávat se do gólových šancí.“

Současným tempem by švédský útočník měl do konce základní části překonat hranici 30 branek. Zároveň tak zodpověděl palčivou otázku posledních let – kdo bude hrát Kopitarovi na křídle? Na pravém křídle má prakticky celou kariéru Dustina Browna, kdo ale bude na tom levém? Poslední roky na této pozici nejčastěji hrál Alex Iafallo, který si vedl velmi dobře, typologicky ale není útočníkem do prvního útoku. Od odchodu Mariána Gáboríka se vedle Kopitara s Brownem protočilo spousta útočníků, ale nikdo příliš nezaujal. A dokonce i sám Kopitar řekl, že Iafallo je hráč, se kterým se hraje jednoduše, tak to zkrátka připadlo jemu. Letos ale Alex Iafallo vytvořil podobně spolehlivou dvojici s Phillipem Danaultem ve druhé formaci, pozvánku do prvního útoku ke Kopitarovi tak opět dostal Kempe. A ten ji využil.

Sezóna Kempeho úspěšnost střelby 2017/18 13,4 % 2018/19 10,2 % 2019/20 7,4 % 2020/21 11 % 2021/22 13,8 %