Kochov debut v NHL sa odkladá, kluby poslali na farmu hneď dvoch Slovákov

NEW YORK. Klub zámorskej hokejovej NHL Arizona Coyotes poslal Patrika Kocha späť na farmu do Tucsonu. Dvadsaťšesťročného slovenského obrancu pritom povolala do prvého tímu v stredu.

Koch sa vrátil na farmu po niekoľkých hodinách, Coyotes z nej napokon povolali útočníka Ryana Mcgregora.