Komédia. Fín čaká, kým ho Česi vyhodia. Jágr prezradil, koľko mu zaplatia

Odchod Fína z českej striedačky sa už berie ako hotová vec, skloňuje sa aj meno jeho nástupcu, ale nikto z kompetentných to zatiaľ nepovedal nahlas. Všetko sa ťahá už niekoľko týždňov a podľa kritikov to pripomína komédiu, v ktorej je český hokej na smiech.

V skupine si síce najskôr poradili so Slovákmi 3:2, ale potom prehrali s Lotyšmi, Kanaďanmi aj Švajčiarmi a vo štvrťfinále vypadli po prehre 0:3 s Američanmi. Médiá označili výkon mužstva za bezkrvný.

Výkonný výbor poveril Jalonena s Havlátom domácou úlohou, aby do 21. júna vypracovali víziu a koncepciu, s akou sa chcú prezentovať na MS 2024, ktoré sa uskutočnia v Česku.

Podľa kritikov je však toto naťahovanie času zbytočné. Hokejový veterán Jakub Voráček to označil za šaškáreň a komédiu a dostal sa do polemiky s Jaromírom Jágrom, ktorý je jeden z členov výkonného výboru.

"Mali mu to (Jalonenovi) povedať na rovinu a nie sa schovávať. Buď mu mali povedať: Ďakujeme, ale chceme sa uberať iným štýlom, aby sme sa prezentovali inou hrou. Alebo mu mali povedať, že mu ďalej veria a má pred sebou ešte domáci šampionát. A nie robiť podľa mňa až šaškáreň s nejakou analýzou… To mi pripadá, odpustite, ako blbosť. A je to zbytočné.

Nerozumiem ani tomu, ako môže tréner vopred robiť analýzu šampionátu, ktorý sa uskutoční za jedenásť mesiacov, keď nevie, kto príde z NHL, kto bude chytať, ako zloží presilovkové formácie. To sa jednoducho nedá. A nie som jediný z hokejového prostredia, kto si to myslí," vravel Voráček pred isport.cz.

S týmito slovami nesúhlasil Jágr. Bývalému spoluhráčovi z reprezentácie a rodákovi z Kladna na sociálnej sieti vykal: „Pretože, pán Voráček, skôr než spravíte krok B, buďte si na 100% istý, že je lepší než krok A,“ argumentoval Jágr.

Jágr prezradil odstupné

Legendárny hráč a majiteľ hokejového Kladna prekvapil tiež komentárom, ktorým potvrdil domnienky médií o prípadnom odstupnom pre fínskeho kouča. Podľa informácií českého Sportu sa pohybuje okolo 6 miliónov korún (vyše 250-tisíc eur).

„Nemyslím si, že niekto rieši 6 mega, keď sa platilo 20 mega za sieň slávy každý rok. Peniaze dostane, aj keby netrénoval, tak znie zmluva,“ komentoval Jágr.