Kaprizov vyrovnal Gáboríkov rekord, Tkachuk napodobnil Hossu

NEW YORK. V zámorskej NHL vrcholia boje v základnej časti, hrá sa ešte o dve miesta do play off Východnej konferencie.

V noci na sobotu zopakoval Kirill Kaprizov zápis Mariána Gáboríka, Brady Tkachuk zasa Mariána Hossu.

Auston Matthews strelil 69. gól v sezóne a obranca Erik Karlsson nastúpil na svoj 1000. zápas.