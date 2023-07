Chlapec z Oravy nemal svoje korčule ani hokejku. Chválili ho, no drží sa pri zemi

Stále len sedemnásťročný JURAJ PEKARČÍK vyletel do povedomia hokejového sveta ako kométa. Po drafte už stihol zažiariť v St. Louis aj dovolenku.

Zbehlo sa to rýchlo. Vydarené MS do 18 rokov, množstvo pohovorov s klubmi z NHL a napokon tretie kolo draftu.

Rozhodli ste sa podpísať zmluvu s tímom Dubuque Fighting Saints z USHL. Čo vás k tomu viedlo?

Páči sa mi, ako pracujú s rozvojom mladých hráčov. Budem tam mať dobré podmienky, páči sa mi okolie, ľudia v klube, ktorých som už stihol spoznať. Plánujem pokračovať v USHL a odtiaľ sa skúsim posunúť na vyššie úrovne.

Pôsobí to trochu zvláštne, keďže po roku medzi profesionálmi už nemôžete pokračovať do univerzitnej NCAA, ktorá je cieľom mnohých slovenských mladíkov.

Áno, za Nitru už som odohral dokopy 37 zápasov. Popravde ani neviem, aké tam sú presné podmienky. Chcem si v prvom rade vyskúšať zámorský hokej a Dubuque ma najviac oslovilo.

Boli ste dvojka draftu do CHL. Ľudia teda očakávali, že sa vyberiete skôr touto cestou. Prečo ste odmietli Kanadu?

Pôvodne sme boli dohodnutí, že si ma do CHL vyberie iný klub. Bolo to dohodnuté už aj v St. Louis. Aj Acadie-Bathurst sa pôvodne vyjadrili, že ma nechajú voľného, ale tým, že si ma vybrali ako dvojku, naše plány padli. Potom sa Blues pustili do vybavovania klubu v USHL.

Viete, aký názor na to majú Acadie-Bathurst Titan, ktorí vás zvolili ako dvojku? Zrejme s vami rátali.

Podľa toho, čo som čítal a aké správy mi prišli, je im to ľúto. Tvrdia, že je to škoda.