Kritika a tlak fanúšikov majú rýchlu odozvu. Hudáček končí v Kladne skôr, ako začal

Klub, ktorého spolumajiteľom je legendárny Jaromír Jágr, podpísal 3. januára s Júliusom Hudáčkom zmluvu do konca sezóny. Reagoval tak na zranenie svojej brankárskej jednotky Adama Brízgalu. Hudáček bol voľný, minulú sezónu strávil v ruskej KHL v drese kazašského Barysu Astana, v tejto sezóne zatiaľ nikde nechytal.

Bývalý útočník Jakub Koreis, ktorý po ukončení kariéry komentuje rôzne hokejové témy v médiách, napísal na sociálnej sieti X, že práve angažovanie Hudáčka bolo dôvodom absencie Jakuba Voráčka v Hradci Králové. Bývalý hráč NHL pre zranenie ukončil nedávno kariéru a v Kladne pôsobí v pozícii mentora.

"Hráč deklaroval, že chce ísť do Ruska. A keď to neklaplo, podpísal s Kladnom. Nedokážem si predstaviť hráča, ktorý chce ísť dobrovoľne hrať do krajiny, ktorá hrozí západnej civilizácii jadrovými zbraňami.

Keby to bol 22-ročný chlapec, ktorý zarába 50-tisíc a zrazu mu ponúknu milióny, tak to pochopím. Poviem si: si hlúpy, tak tam choď. Hudáček však hráva celú kariéru v Európe za veľké peniaze. Niečo také nepotrebuje," povedal Koreis o Hudáčkovi v štúdiu O2.

Do KHL by šiel znovu

Hudáček pôsobil v KHL posledných šesť sezón v Čerepovci, Spartaku Moskva, Dyname Riga. V lete 2022, už po ruskej invázii na Ukrajine, sa upísal kazašskému tímu Barys Nur-Sultan (Astana).

"Volali mi a som rád, že môžem ísť do takého veľkého klubu ako je Barys. Riešil som morálnu dilemu. Ale či ja ako brankár alebo akýkoľvek iní hokejisti budeme hrať v KHL, myslím si, že toto neovplyvní, či vojna na Ukrajine bude alebo nebude a či bude ruská agresia pokračovať alebo nie," komentoval vtedy pre RTVS.

Po sezóne v Astane bol bez kontraktu, ponuky, ktoré mal z Česka, Nemecka a Rakúska ho nezaujali. Dodal, že do KHL by šiel znovu.