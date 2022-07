Huberdeau a Weegar chcú zostať v Calgary. Zmluvy im končia o rok

Weegarovi aj Huberdeauovi totiž končia zmluvy. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa Panthers vzdali oboch hviezd za mladého Tkachuka, s ktorým hneď podpísali osemročný kontrakt.

"Som otvorený možnosti, že zostanem v Calgary dlhodobo," vyjadril sa na tlačovej konferencii Huberdeau. "Nechám to na generálneho manažéra a môjho agenta, vlastne už sa o tom začali rozprávať. Uvidíme, kam to povedie."

Podobnými slovami opísal svoju budúcnosť aj zadák Weegar. Pre klub to je dobré znamenie, no stále si vedenie nemôže byť isté, ako to napokon dopadne. V poslednom čase je trendom Calgary skôr opúšťať, za čo môže prostredie či vysoké dane.

Obaja totiž o rok budú neobmedzene voľnými hráčmi. Ak sa tak rozhodnú, môžu si vyskúšať trh a odísť, kdekoľvek budú chcieť.

Ako Huberdeau, tak Weegar budú žiadať vyššie platy. Prvý zarába 5 900 000 dolárov ročne, druhý len 3 250 000 dolárov. V oboch prípadoch ide o veľmi výhodné kontrakty pre klub.