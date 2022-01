Mal trénovať Kanadu na olympiáde. Je to zničujúce, vyznal sa Jon Cooper

"A musím použiť takéto silné slovo. Pozerám sa na to cez optiku hokeja, Kanady a toho, čo tento šport pre krajinu znamená. Keď som bol vymenovaný do funkcie trénera, naplnilo ma vzrušenie. Neznášam to ľahko.

Variantom je i ďalší Svetový pohár, ale kouč sa postavil na stranu väčšiny a uviedol, že sa tieto dva turnaje nedajú porovnať.

"Olympiáda je zážitok. Je to pobyt v olympijskej dedine, je to možnosť hrdo nosiť farby svojej krajiny. Je to možnosť navštíviť ďalšie športové podujatia a povzbudzovať svojich krajanov," vyjadril sa. "Je to o tom, keď bobista príde k Sidneymu Crosbymu a navzájom si vymenia autogramy.

To je to, čo vám prinesie olympiáda. Je mi ľúto hráčov, pretože o to prídu."