Kanaďanom strelil slávny hetrik, učil Číňanov. Prebudí Réwayov inštinkt?

JIŘÍ ŠEJBA patril v 80. rokoch k najlepším česko-slovenským hokejistom. Pamätný je jeho hetrik do siete Kanady na majstrovstvách sveta 1985 v Prahe, na ktorých získalo Československo zlaté medaily. Dnes je 59-ročný rodák z Pardubíc trénerom prvoligovej Poruby, kde bude z lavičky šéfovať aj novému hráčovi v mužstve - Martinovi Réwayovi. Nielen o ňom hovoril pre Sportnet. Ako sa zrodil príchod Martina Réwaya do Poruby. Získať ho bola vaša iniciatíva alebo sa tak rozhodlo vedenie? Rozprával som sa o tom s generálnym manažérom Pavlom Hinnerom. On následne posunul debatu o úroveň vyššie s majiteľmi klubu. Dohodli sme, že do toho pôjdeme. Martin je z hernej stránky hráč, ktorý nám môže pomôcť. S hokejkou to stále vie. To je vidno na prvý pohľad.

Ako dobre ho poznáte? Nie je mi cudzí. Spoznal som ho už počas jeho pôsobenia v Kladne, keď som viedol ako tréner čínsky tím China Golden Dragon. Naše zápasy sme hrávali práve v Kladne. Býval s nami v rovnakom hoteli. Mal som možnosť sledovať ho počas tréningov. Je to dobrý hráč, má hokejové myslenie. Sem-tam sme prehodili slovo. Veľa sa o ňom hovorí, ale hodnotiť to nemôžem, keďže detailne som ho nespoznal.

Réway má povesť hokejového enfant terrible. Ste na to pripravený? Mali sme už nejaký ten rozhovor. Pôsobil na mňa veľmi pokojne. Martin mal tréningový výpadok, dohodli sme sa, že mu dáme desať dní na prípravu, nech sa dostane do formy. Veci na suchu si robí sám, na ľade trénuje s mužstvom, ale zatiaľ sme ho nezaradili do formácie. Chceme mu dať priestor, hádam nám to oplatí výkonmi na ľade. Neviem, akú mal pozíciu v predošlých mužstvách, ale my ho určite chceme vyťažiť. Dôvera by mu mohla pomôcť aj vo veciach mimo ľadu. Spoločne s mojím asistentom Davidom Moravcom sme sa rozprávali, aký prístup k nemu zvoliť. Zhodli sme sa, že ho nebudeme buzerovať, dávať mu školenia. Chceme nájsť spoločnú reč, aby z tohto spojenia profitovali obe strany.

Rozprávali ste sa o Réwayovi aj s Jaromírom Jágrom, s ktorým hrával v Kladne? S Jardom sa poznám. Neraz sme o ňom hovorili. Keď hrali spolu, vyzeralo to dobre, hoci zanedlho sa objavili iné problémy späté s Réwayom. Ale to je už iná story. Práve počas pôsobenia v Kladne priznal Réway psychické problémy. Chodil k terapeutovi, bral antidepresíva. Z rozprávania pôsobíte racionálne, nejavíte sa ako tréner 'tyran'. Ste pripravený dávať mu 'otcovské' rady?

O tomto sme sa rozprávali s manažérom klubu, aký prístup zvoliť, aby sme z Martina dostali maximum. Nechceme doňho hustiť, snažiť sa ho meniť. Zlomiť palicu nad niekým je ľahké, my však chceme nájsť cestu, ako z neho dostať maximum. Je na to X možností. Dá sa to ľudsky, násilne, otcovsky. Ja aj David Moravec máme veľa skúseností, vieme mu poradiť. A ktovie, možno mu pomôžeme k návratu do veľkého hokeja. Aké má Poruba v prvej lige ambície? Sú tu ľudia, ktorí majú nemalé ambície. Samozrejme, nie vždy sa všetko podarí. Mali sme slabinu v útoku, aj preto sme sa pozerali po voľných hráčoch na trhu. Martin bol jedným z nich. Máme nastavenú cestu, ideme krok po kroku.

V lige pôsobí Slavia Praha i Vsetín, no najväčšie emócie asi budia susedské derby s Havířovom a tímom Frýdek-Místek. Je to tak? Samozrejme, derby moravsko-sliezskeho kraja majú vždy náboj. Táto sezóna bude prelomová, v lige sa menili pravidlá ohľadom zostupu i baráže o postup do extraligy. Ak chceme ísť hore nebude to ľahké, ale sme na to pripravení.

V Porube pôsobí aj ďalší Slovák, obranca Lukáš Kozák. Ako ho vnímate? Je tu od minulej sezóny, panovala s ním spokojnosť. Pred týmto ročníkom sme trochu zmenili herný štýl. Niekedy treba hrať viac fyzický hokej, a ten bolí. V minulej sezóne na toto Poruba doplatila, keď vypadla v play-off s Kladnom. Máme väčšiu konkurenciu, Lukáš však stále má dostatočnú dôveru a hráva aj presilovky. V Porube pôsobíte od tejto sezóny. Predtým ste bol trénerom Prostějova, pôsobili ste v Poľsku, no hokejovému fanúšikovi asi najviac udrie do očí pozícia kouča pri čínskom tíme China Golden Dragon, ktorý hrával v 3. českej lige. Aký to bol zážitok? Po pravde, niekedy som sa cítil ako učiteľ, ktorý sa zoznamuje s prvákmi. Bolo to niečo úplne iné. V minulosti som trénoval v Pardubiciach, kde boli aj chalani so skúsenosťami z NHL. V Poľsku som viedol takisto profíkov. Ale tu som mal hráčov, ktorí začínali s hokejom aj ako pätnásťroční, za rok odohrali len zopár zápasov. Nemali návyky z kolektívnych športov, nič im nehovorili zvyky mimo ľadu, tréningy... No, bolo to zaujímavé. Hokej poznajú v Číne možno dvadsať rokov, bolo to všetko v plienkach. Na druhej strane, snažili sme sa. Prvé zápasy sme prehrávali aj o 15, 20 gólov, ku koncu sezóny to bolo niekedy už len o dva, tri góly. Aziati nie sú veľkí chlapi, museli sme ťažiť skôr z ich šikovnosti a rýchlosti. Korčuľovanie nebol problém, ale herná taktika áno. Museli sme ich učiť, ako sa majú na ľade chovať. Oni mali totiž presvedčenie, že najlepší hráč je ten, kto drží puk najdlhšie na hokejke. To však nemá s kolektívnym športom nič spoločné. V akej fáze je teraz projekt? Tak, ako všade, aj tu zasiahla korona. Mali sme ísť pôvodne do Číny, pracovať s hráčmi... Projekt však neskončil. Z druhej strany je záujem o prácu s osemnástkou a dvadsiatkou. Niečo by sa riešilo v Česku, niečo v Číne. V tejto chvíli je to však pre mňa pasé, keďže trénujem v Porube. Uvidíme. Covid stále všetko brzdí.

Čínsky hokejový tím sa predstaví na blížiacej sa olympiáde v Pekingu. Aké má šance v konkurencii Kanady či USA? Bez naturalizovaných hráčov to bude extrémne ťažké. A vlastne aj s nimi. Ale je to fakt, Čína má olympiádu a má právo postaviť svoj tím. Neraz sme to rozoberali v Kladne aj s Jardom Jágrom, že sa mali rozhýbať skôr, ale to už teraz nemá zmysel riešiť. Každopádne, bude to zaujímavé. Apropo, keď spomíname Jágra. Hokejový fenomén má 49 rokov a stále je hviezdou extraligy. Vy máte rokov 59. Viete si predstaviť, že bude Jágr stále hrať aj vo vašom veku? Jarda je neuveriteľný. Ja som končil kariéru ako 38-ročný. Potom som si ešte sem-tam zahral s kamarátmi. Do tých 40, 42 rokov by sa to dalo. Ale vidíte, Jarda bude mať 50 a stále hrá. Je to obdivuhodné.