Halák definitívne Slovan Bratislava neposilní. Bude lepšie, keď neprídem, hovorí

Bratislavský rodák to uviedol v rozhovore pre sobotňajšie vydanie Denníka Šport.

Halák posledný zápas odchytal 14. apríla minulého roka, keď v Madison Square Garden čelili domáci New York Rangers v NHL Torontu. Inkasoval v ňom tri góly a Rangers prehrali 2:3.

"Ak sa môžem k tomuto vyjadriť, u mňa je jednoznačná jednotka a je ňou Denis Godla. Bude chytať stále, pretože on tento tím pozdvihol, niekam dostal a chytá vynikajúco," uviedol Oremus po oznámení príchodu Jaroslava Haláka.

Halák sa však profesionálnu kariéru ukončiť nechystá a naďalej sa udržuje vo forme.

"Zatiaľ ešte kariéru nekončím, nič som neoznámil, ani sa nerozhodol, čo bude v najbližšej budúcnosti. Všetko je ešte otvorené.

Uvedomujem si, že budem mať v máji 39 rokov, ale som zdravý. Ak by prišla ponuka, začnem znova trénovať naplno a nebol by problém sa do toho dostať.

Aj keď dobre viem, že už nie je veľká šanca získať normálnu zmluvu. Tým, že teraz neodchytám celú sezónu, tak by som zrejme šiel do kempu niektorého z klubov len na skúšku," uviedol.