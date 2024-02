Najväčšia výzva je spojiť skupinu, hovorí tréner Zvolena. Na Slovensko ho lákal aj Šatan

HKM Zvolen je v tabuľke Tipos Extraligy až na siedmom mieste. Minuloročný finalista pre slabšie výkony angažoval v januári kanadského trénera. 57-ročný JAMIE RUSSELL má počas svojej kariéry mnohé skúsenosti, pôsobil prevažne v univerzitnej NCAA, ale viedol aj kluby v ECHL. Ako vníma príchod na Slovensko a prečo vôbec prišiel? Sympatický a dobre naladený kormidelník v rozhovore pre Sportnet hovoril aj o tom, aký je tréner a čo by chcel do Zvolena priniesť. Prezradil aj, ako to vyzerá s Marošom Jedličkom.

"Chcem stmeliť skupinu a vyhrať titul. Je to výzva, lebo času je málo. Moja priorita je spoznať hráčov ako ľudí. Spoznať, čo im pomáha podávať dobré výkony, kde treba zatlačiť a byť pre nich dostupným. Vidím to ako partnerstvo medzi mnou a hráčmi. Nie je to o tom, že ja im diktujem, čo robiť."

Ako ste sa dostali na Slovensko? To je skvelá otázka. Moje pozadie je vo vysokoškolskom a profesionálnom hokeji v zámorí a tam prichádza k mnohým zmenám a sťahovaniam. Mám troch synov a keď prišiel Covid, povedali sme si, že sa budeme sťahovať a ja som prijal pozíciu na South Kent School. Počas mojej prvej sezóny tam pôsobil David Grosek, ktorého otec Matthew je zo Slovenska. Spoznal som sa s ním a mali sme veľmi sme dobrý vzťah. On sa ma opýtal, či by som mal na ďalší rok záujem o nejakých slovenských hokejistov, ktorých by sme u nás pripravovali na univerzitnú cestu v NCAA. Prišiel Marián Moško, ktorý hral za Slovensko na MS do 20 rokov a Šimon Bečár, ktorý hral na juniorských MS dva roky dozadu. O rok na to prišlo ešte viac Slovákov. Tobiáš Pitka, Jakub Kopecký či Richard Baran. Prišli a mali s nami dobrú skúsenosť. Potom som hovoril s Miroslavom Šatanom a on sa ma opýtal, či by som nemal záujem prísť na Slovensko. Ja som mu povedal, že nad niečím takým som ani nerozmýšľal. Spojil ma s manažmentom Zvolena a veci sa udiali veľmi rýchlo. Páčilo sa mi, čo som počul a zrazu som na Slovensku.

V rozhovore sa dozviete: ako sa mu páči Slovensko?

čo sa mu páči na extralige?

ako vidí aktuálnu situáciu vo Zvolene?

na čo ako tréner kladie dôraz?

čo očakáva od nových posíl v klube?

ako vidí šance na návrat Maroša Jedličku?

vie si predstaviť ostať vo Zvolene aj dlhšie?

Predtým ste ale nikdy netrénovali mimo USA. Ako prebiehalo rozhodovanie skúsiť niečo úplne iné? Moji traja synovia už skončili strednú školu. Ten najstarší je teraz tréner, stredný hrá v USHL za Green Bay a najmladší je prvák na univerzite vo Washingtone D.C. Takže deti sú už mimo domu. Opýtal som sa teda mojej ženy, či by súhlasila s tým, aby som išiel za oceán na niečo vyše troch mesiacov. Je to príležitosť skúsiť novú úroveň a štýl hokeja a zároveň vidieť nový životný štýl a novú časť sveta. Ako tréner sa učím celý život. Stále sa musíte posúvať a hľadať nové spôsoby, ako robiť veci. Bola to pre mňa veľmi lákavá ponuka a zatiaľ sa mi to veľmi páči.

Ako sa vám páči samotné Slovensko? Je to úžasné. Je skvelé spoznávať krajinu aspoň trošku. Keďže je medzinárodná prestávka, mohol som ísť na výlet do Budapešti. Predtým sme išli na zápas na východ a bolo krásne vidieť hory, lyžiarske strediská. Príroda je nádherná. Väčšinou cestou na zápasy sledujem filmy, ale teraz som len pozeral von oknom a sledoval okolie. Ľudia sú fantastickí, správajú sa ku mne skvele. Veľmi sa mi páčil aj prvý z prípravných zápasov Slovenska proti Nemecku, na ktorý som sa bol pozrieť, atmosféra bola vynikajúca, pripomínala mi univerzitné stretnutia v USA. Zatiaľ to je fantastická skúsenosť.

Tréner HKM Zvolen Jamie Russell. (Autor: TASR)

Ak budete mať čas, mali by ste zavítať do Tatier. Áno, priorita sú tréningy a príprava tímu a času nie je až tak veľa. Ale určite by som chcel spoznať a vidieť toľko, koľko sa bude dať. Dlho ste trénovali aj v univerzitnej NCAA, kde hrajú aj slovenskí hokejisti. Je to dobrá liga pre vývoj hráčov? Som zo západnej Kanady, ale na univerzitu som išiel do Ameriky, kde som mal štipendium. Bola to skvelá skúsenosť, kde som sa mohol aj vzdelávať. Myslím si, že teraz je vidno, koľko hráčov sa do NHL dostáva práve z tejto ligy. Dostávajú to najlepšie z oboch spektier. Úžasnú príležitosť na ľade v kombinácii so svetovým vzdelaním. Myslím si, že tento model je dobrý. Vždy ma to šokuje, aký progres dokážu títo hráči spraviť za štyri roky na vysokej škole, na ľade aj mimo neho. Prichádzajú ako chlapci a odchádzajú ako muži. Univerzitný hokej robí skvelú prácu v príprave hráčov na ďalší krok a na ich budúcnosť v NHL.