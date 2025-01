VIDEO: Neuveriteľný vstup Čecha do NHL. Brankár Montrealu prepisuje historické zápisy

"Zdá sa, že všetko, čo súper vystrelí, sa naňho nalepí," uviedol kapitán Montrealu Nick Suzuki pre nhl.com. "Zažíva skvelý štart do svojej kariéry. Je pôsobivé ho sledovať. Na tak mladého chalana je veľmi sebavedomý."

V histórii Montrealu, najstaršieho klubu z Original Six, nikto iný nedostal v prvých štyroch zápasoch menej gólov. Štatistiky 23-ročného nováčika sú až nadľudské.

V štyroch zápasoch inkasoval rovnaký počet gólov, aj keď na neho smerovalo až 107 striel. Úspešnosť zákrokov má 96,3 % – to je najlepšie číslo v lige.

Proti Dallasu zneškodnil niekoľko skvelých príležitostí a za jeho chrbát prešla iba jedna strela Jasona Robertsona ešte v prvej tretine.

„Keď som bol na farme, chcel som sa dostať do hlavného tímu. Teraz túžim dokázať, že sa tréneri nemýlili a že sem patrím. Nerád by som znel namyslene, jednoducho to chcem dokázať,” povedal Dobeš.

Je to zápasový brankár, smial sa Slafkovský

V pozápasovom rozhovore pochválil spoluhráča aj Juraj Slafkovský, strelec prvého gólu Montrealu.

„Je to zápasový brankár. Na tréningu mu strelím gól v každom striedaní, ale v zápase to chytí,” smial sa slovenský krídelník.