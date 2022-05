S manželkou si mesto zamilovali. Kanaďan zostáva pod Urpínom

BRATISLAVA. Kanadský hokejový obranca Jake Cardwell bude aj v sezóne 2022/2023 pôsobiť v extraligovom klube HC ´05 Banská Bystrica.

"Nie je nič, na čo by som sa sťažoval a som vďačný, že môžem pokračovať v tíme "baranov" aj v nasledujúcej sezóne," uviedol pre klubovú stránku.

Do banskobystrického klubu prvýkrát prišiel pred sezónou 2019/2020. Po nej zamieril do Nitry, no počas ročníka 2020/2021 sa vrátil pod Urpín.

Následne odohral za "baranov" kompletný ročník 2021/2022, v ktorom bol najproduktívnejší obranca tímu a ziskom 27 kanadských bodov (6+21) si vytvoril osobné maximum v slovenskej extralige.