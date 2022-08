Brankár Montrealu si chváli Slafkovského. Prezýva ho "veľké dieťa"

"Uvidíme, čo má veľké dieťa (Juraj Slafkovský) v sebe. Teším sa na to, keď s ním budem na ľade. Vyzerá naozaj ako vysmiaty, spokojný chalan. Mať takého v kabíne je skvelé," vravel pre NHL.com.

"Teším sa, že sa s chlapcami opäť stretnem. Nadšenie u mňa vyvoláva aj to, že je klub plný mladých ľudí, nových tvárí a talentu. Je to tu samý optimizmus," tvrdí.

"Som zvedavý, kam sa to bude uberať. Veľmi sa teším na to, ako budú títo mladíci rásť. V tíme patrím medzi starších a naozaj chcem pomôcť viesť mladších hráčov a pomôcť im dosiahnuť svoj vrchol."

Allen bude pôsobiť vo frankofónnom Quebecu tretí rok. V predminulej sezóne zažil z postu dvojky cestu do finále, vlani katastrofálnu sezónu, ktorá prisúdila klubu voľbu číslo jeden na drafte.

Nevedno, do koľkých zápasov sa postaví. Kľúčový bude stav Careyho Pricea, ktorý v predošlom ročníku naskočil len do piatich stretnutí. Allen nastúpil do 35 duelov, vyhral len deväť z nich.