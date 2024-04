Forsberg sa zapísal do klubovej histórie Nashvillu, Anaheim ocenil svojho útočníka

Po prebiehajúcej sezóne, ktorá sa pre "káčerov" skončí dvoma zápasmi na klziskách súperov, ukončí pôsobenie v NHL a zamieri do Švédska.

NEW YORK. Švédsky hokejový útočník Jacob Silfverberg z Anaheimu sa v nočnom zápase NHL proti Calgary (3:6) rozlúčil s divákmi v domácej aréne Honda Center.

V individuálne najúspešnejšej sezóne 2016/2017 nazbieral 49 kanadských bodov (23+26), vo vyraďovacej časti pomohol 14 bodmi (9+5) k postupu tímu do konferenčného finále.

Po prebiehajúcej sezóne 2023/2024 mu vyprší päťročný kontrakt, "káčeri" ju uzavrú dvoma zápasmi na klziskách súperov (Los Angeles, Vegas).

Duel s Flames bol pre Silfverberga posledný na domácom ľade. Pred zápasom dostal značkové hodinky a aj stôl na stolný tenis s klubovými logami.

"Bol to veľmi špeciálny deň plný emócií. Žiaľ, nedokázali sme to dotiahnuť do lepšieho výsledku.

Na tento deň si však ja aj moja manželka a deti budeme dobre pamätať," poznamenal Silfverberg po tom, čo Ducks prehrali 3:6, keď k triumfu hostí prispel dvoma asistenciami Martin Pospíšil.