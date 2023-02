Keď sa prebral z kómy, zomrela mu mama. Útočník Košíc prekonal aj rakovinu

To však nebolo všetko.

O šesť rokov neskôr sám šoféroval auto na rovnakej ceste. Dostal sa do kolízie s dvoma ďalšími vozidlami a hoci bolo auto zničené, on vyviazol bez škrabanca.

Počas zimy som chodieval lyžovať alebo snoubordovať. S kamarátmi sme chodievali korčuľovať alebo si zahrať hokej na zamrznuté jazerá. Vždy sme snívali o tom, že sa raz budeme hokejom živiť. Je úžasné, že sa nám to poväčšine podarilo.

Áno, môj otec mi vravel, že máme predkov zo Slovenska. Priznám sa ale, že netuším odkiaľ presne. Bolo by fajn to zistiť a skúsiť sa s nimi skontaktovať. Moje priezvisko má vraj maďarský význam. Je možné, že mám nejakú rodinu aj v Maďarsku.

Vraj máte aj slovenské korene. Je to pravda?

Akú najnižšiu teplotu ste zažili?

Asi mínus tridsať stupňov. Jeden z kamarátov ma podpichol, aby som priložil pery k oceľovej tyči. Spravil som to a po chvíli som ich strhol a bola to obrovská bolesť. Nikomu to neodporúčam (smiech).

Keď ste mali desať rokov pri návrate z tréningu ste sa s mamou dostali do vážnej dopravnej nehody. Ako sa to stalo?

Predbiehalo nás jedno auto dosť agresívne. Takmer nás vytlačilo z cesty. Mama na neho zatrúbila a on ešte viac zrýchlil a keď sa dostal pred nás, zrazu začal brzdiť.

Mama strhla volant do strany, aby sme do neho nenarazili. Žiaľ, zasiahli sme roh auta a nabúrali sme. Do nemocnice nás oboch previezli v kritickom stave.