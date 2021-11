Draisaitl do Popradu? Vicemajstra má z mizérie dostať zahraničný tréner

„Vždy som bol za slovenských trénerov, ale všetci, ktorých by sme chceli sú pod zmluvou, tak sme sa museli obzerať v zahraničí,“ povedal pre klubový web riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.

Podľa zákulisných informácií pripadá do úvahy niekoľko mien. Medzi adeptmi mal byť aj doterajší tréner Bratislava Capitals Peter Draisaitl.

Nemecký tréner s českými koreňmi viedol v minulosti aj HC Košice. Návrat do slovenskej najvyššej súťaže v budúcnosti nevylučuje.

„Čakám na informácie o tom, ako to bude s Capitals vyzerať v budúcnosti. V takej extrémnej situácii asi žiaden hokejový klub ešte nebol. Sú to udalosti, ktoré nás všetkých do veľkej miery zasiahli,“ skonštatoval Draisaitl.

Šéf klubu avizuje aj prepúšťanie

Ďalším trénerom, ktorého meno sa spája v súvislosti s Popradom, je Dan Ceman.

Kanadský kouč je slovenským hokejovým priaznivcom známy z pôsobenia v Banskej Bystrici, s ktorou získal v sezóne 2018/19 majstrovský titul.

Naposledy viedol rakúsky tím Black Wings Linz v nadnárodnej súťaži ICEHL. So 48-ročným trénerom ukončil klub spoluprácu začiatkom novembra.