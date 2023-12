Majú hokejový klub, chýba im štadión. Kedy sa na krajnom východe dočkajú ľadovej plochy?

Hokej na štadióne hrávali len desiatky nadšencov, aj to väčšinou amatérsky. Keď nazriete do známej hokejovej databázy Eliteprospects.com, v meste Snina sa dodnes narodilo len desať hokejistov aktívnych v aspoň dorasteneckom veku a z nich len Filip a Samuel Hudákovci si zahrali v najvyššej seniorskej súťaži.

A to napriek tomu, že má aktuálne v meste trvalý pobyt cez 18-tisíc ľudí. Je desiate najväčšie mestom na východnom Slovensku. Ešte v roku 2016 bol počet obyvateľov vyšší ako 20-tisíc.

Podmienky zatiaľ nie sú ideálne, no niekoľkí zodpovední na čele s Mikom či Matúšom Špitalikom chcú dať deťom z najvýchodnejšieho okresu možnosti, aké doteraz nemali.

“Teraz je však doba iná, ľudia na zväze rozmýšľajú inak, takže ma posmelil, aby sme to skúsili, pomohol nám a podporil nás.”

Pýtali sa, či by bol z našej strany záujem, ale ja som sa obával o záujem zo strany zväzu, keďže pred 12 rokmi ani nechceli počuť o nejakej podpore alebo rozširovaní hokejovej mapy Slovenska,” spomína Mika.

Klub momentálne funguje v provizórnych podmienkach. Keďže v Snine, kde má základňu, nemá možnosť trénovať, musí chodiť do Humenného.

Základom bola dohoda "zubrov" s klubom Humenské levy. “Vyšli nám v ústrety. Mal som mierne obavy, ale vôbec sa nenaplnili.

Naše deti majú rovnaké podmienky ako humenské, nerobia sa žiadne rozdiely. My prakticky dopĺňame humenský káder o deti z okresu Snina,” hovorí Mika.

V sezóne 2023/24 urobili ďalší krok vpred.

“Prihlásili sme sa do prípravky východ, kde hrajú štvrtáci, teda 10-ročné deti. S Humenčanmi sme právne vytvorili združenie, vďaka ktorému si vzájomne požičiavame hokejistov, ak by sa niekto zranil či ochorel.

Hokejisti zo starších kategórií, v ktorých Snina nehráva pod vlastným menom, hrávajú na hosťovaní v Humennom. Zatiaľ nemáme toľko detí, aby sme hneď nastupovali vo všetkých kategóriách,” vysvetlil Mika.

Má snahu získať pre svoju myšlienku ďalších ľudí, no priznáva, že je to náročné. S ponukou od zväzu oslovil pred pár rokmi deväť materských škôl, z ktorých by sa deti mohli chodiť pravidelne korčuľovať.