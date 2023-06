Martin predáva hokejovú licenciu, zachrániť ho mohla len PHL. Tešia sa na východe

MARTIN, PREŠOV. Seniorský hokej v Martine nateraz končí. Klub nemal dosť financií na ďalšie fungovanie v druhej najvyššej súťaži SHL. "Mesto má spory s nejakými firmami, ktoré dlhé roky podporovali hokej a tým pádom sa to celé vynulovalo," povedal pre Sportnet riaditeľ klubu HK Martin Milan Murček. "Keď sme si to spočítali, zistili sme, že by sme nedokázali ročník dokončiť. Do takého rizika by nebolo múdre ísť." Komplikovanú situáciu klub v posledných dňoch riešil s mestom aj so SZĽH. "Chceme to uzavrieť tak, aby to bolo férové ku všetkým ľuďom, ktorí tu hokej robili. Vyriešime všetky záväzky a tak ďalej."

Hlásili sa do PHL Vedenie martinského hokeja chcelo, aby aj v sezóne 2023/24 hrali hokej na vysokej úrovni. Klub sa ako pridružený člen prihlásil do PHL (Profesionálna hokejová liga). Projekt vznikol z iniciatívy extraligových klubov, ktoré sa sporili o podobu najvyššej súťaže, najmä marketingové a vysielacie práva, s hokejovým zväzom. "My sme sa do tohto projektu hlásili preto, lebo by sme získali zahraničného partnera, ktorý mal záujem vstúpiť do hokeja v prípade, že by sme hrali v PHL," objasňoval situáciu manažér klubu. Kluby sa však so zväzom napokon dohodli (uzavreli zmluvu o budúcej zmluve) a podali prihlášku do extraligy riadenej SZĽH.

HK Martin pôsobil v druhej najvyššej súťaži päť sezón. Patril k najúspešnejším tímom v lige. Dvakrát prehral vo finále a dvakrát v semifinále. V sezóne 2019/20 vyhral prvé kolo play-off nad Žilinou 4:0 na zápasy, ale pre pandémiu koronavírusu sa sezóna nedohrala. Klub ešte pod názvom MHC Martin dlho pôsobil aj v najvyššej slovenskej lige. Vo svojej poslednej sezóne v extralige v ročníku 2016/17 došli Martinčania až do semifinále. Medzi známych odchovancov klubu patria napríklad Róbert Švehla, Zdeno Cíger, Richard Pánik, Radovan Somík, Peter Bartoš, Peter Smrek či Oto Haščák. Prešov štartuje nanovo Podľa informácií Sportnetu by mal Martin predať prvoligovú licenciu Prešovu, čo východniari aj potvrdili vo štvrtok v oficiálnom stanovisku. Prešov síce v minulej sezóne vypadol z extraligy do SHL, ale licenciu (pôvodne detviansku) vlastní bývalý majiteľ klubu Róbert Ľupták, ktorý sa s Prešovčanmi nedohodol na jej odpredaji. Ľupták sa medzitým stal majiteľom hokejového klubu v Liptovskom Mikuláši. Prešov by tak hral v Slovenskej hokejovej lige po kúpe licencie z Martina.