Drámu rozlúskol michalovský risk v predĺžení, Popradčanov dorazil bývalý spoluhráč

Hosťujúci Popradčania už v úvodnej desaťminútovke nevyužili dvojminútovú presilovku o dvoch hráčov a napokon sa potvrdila hokejová pravda, že ak sa to stane, tak mužstvo zväčša nezvíťazí.

Kto neriskuje, nevyhrá

„Veril som chlapcom aj trénerovi, že vedia čo robia. Kto neriskuje, nemôže vyhrať,“ komentoval po zápase rozhodnutie odvolať v predĺžení brankára Dávid Buc, ktorý po pätnástich sekundách tretej tretiny pri pokračujúcej presilovke Michaloviec asistoval pri dôležitom vyrovnávajúcom góle na 2:2.

„Sú to pre nás veľmi dôležité dva body, keby nám ešte viac odskočili, tak by to už bolo ťažké. Máme pred sebou ešte tri zápasy a určite sa pobijeme aj o tú prvú priečku,“ dodal odchovane popradského hokeja, pre ktorého sú zápasy proti mužstvu z rodného mesta podľa vlastných slov stále špeciálne.