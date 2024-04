Štyria semifinalisti Tipos Extraligy sú známi, dnes od 18:00 začíname prvou dvojičkou. Dukla Michalovce hostí HK Nitra.



Michalovce postúpili vo štvrťfinále cez Zvolen, ktorý zdolali 4:1 na zápasy. Prvé tri duely vyhrali jednoznačným skóre a v sérii viedli 3:0. Zvolenčanom sa štvrtý duel podarilo vyhrať 3:2, no následne svojmu súperovi podľahli 1:3 a sezóna sa pre nich skončila.



Nitra dokázala vyradiť víťaza základnej časti Poprad 4:2 na zápasy. Prvé stretnutie na ľade súpera prehrala 1:3, na druhý deň zvíťazila 5:1. Potom v domácom prostredí neskórovala a podľahla 0:2, následne vyhrala 2:1 po samostatných nájazdoch. Potom sa séria sťahovala do Popradu, kde Nitrania po dvoch tretinách prehrávali 0:3, no v treťom dejstve strelili štyri góly a brali dôležité víťazstvo. Doma si to Corgoni už postrážili a zvíťazili 2:0.