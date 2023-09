Slovan vymenil za Slovan. Neváhal som ani sekundu, tvrdí Růžička

"Uvažovali sme nad rôznymi menami, ale on bol naša prvá voľba. Jeho skúsenosti, či už ako hráča alebo trénera, sú to najlepšie, čo môžeme klubu dať. Veríme, že tento impulz naštartuje mužstvo," vravel na stretnutí s novinármi člen predstavenstva HC Slovan Pavol Hofstädter.

"Nerozmýšľal som ani sekundu, dohodli sme sa prakticky hneď. Veľmi si to vážim, viem, že idem do klubu, ktorý má obrovské ambície. Verím, že sa nám ich podarí naplniť," vysvetľoval Růžička.

"Spomienky na Trenčín mám fantastické. Mal som ísť do Jihlavy, ale Jardo Walter zariadil, aby som šiel do Trenčína. Z Litvínova to bolo dvakrát tak ďaleko ako do Jihlavy, ale mal som tam kamarátov a rozhodol som sa správne. Na Slovensku mám veľa známych. Rozumieme si, nielen jazykovo. Keď sledujem futbal alebo hokej a hrajú Slováci, tak im fandím."

Kapitán olympijských víťazov z Nagana má v bohatom hokejovom životopise aj temné stránky. Od rodičov mladých hokejistov si údajne pýtal úplatky, aby ich deti mohli hrať za Slaviu.

V roku 2017 ho odsúdili za spreneveru. Hrozilo mu 16 mesiacov vo väzení, vykúpil sa z neho uhradením pokuty vo výške 400-tisíc českých korún.

Za vinu mu kládli, že na jar 2012 a v máji 2013 na zimnom štadióne v Edene prevzal sponzorský dar od podnikateľa Miroslava Palaščáka. Tieto peniaze mal odovzdať klubu, no namiesto toho si ich nechal.

Tréner tvrdil, že peňažný dar neodovzdal, lebo mu podnikateľ nedodal potrebné dokumenty. Napokon mu peniaze vrátil, čo súd prijal ako poľahčujúcu okolnosť.

Namiesto Haščáka Dočekal

Novým športovým riaditeľom Slovana sa stal Rostislav Dočekal. Vo funkcii nahradí Ota Haščáka. V minulosti pôsobil na manažérskom poste najmä v Znojme, ale aj v tíme Bratislava Capitals. V Slovane mal už v minulej sezóne na starosti mládež a rezervný tím Modré krídla.