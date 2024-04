V Košiciach po vypadnutí zavládol smútok. Každý dal do toho všetko, hovorí Chovan

Vyrovnávajúcemu gólu kapitána Michala Chovana predchádzal prechod modrej čiary, pri ktorom Patrik Lamper vletel do útočnej tretiny o pár centimetrov skôr ako do nej s pukom vošiel Tomáš Mikúš.

Dali do toho všetko

„Škoda, dnes sa šťastie nepriklonilo na našu stranu a máme po sezóne, ale ja som hrdý na týchto hráčov, som rád, že som s nimi mohol, stráviť túto sezónu.

Určite mrzí, že končíme, ale som rád, že som to zažil a prežil s týmto tímom. Každý dal do toho všetko a aj dnes, okrem prvej tretiny, sme boli lepším mužstvom,“ so zvlhnutými očami smutne konštatoval Chovan.

