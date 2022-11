Sezónu začal v drese Trenčína, po zranení kývol na ponuku Popradu

POPRAD. Do kádra hokejistov HK Poprad pribudol 26-ročný lotyšský útočník Frenks Razgals, ktorý sezónu 2022/2023 začal v Dukle Trenčín. Popradský klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.

Razgals prišiel do Trenčína pred sezónou 2022/2023, no napokon v nej nastúpil iba do troch zápasov. V poslednom z nich (23. septembra proti Liptovskému Mikulášu) sa zranil a následne v klube skončil.

"V tejto lige som chcel zostať, pretože má výbornú úroveň a veľa zručných hráčov. Toto bola moja priorita. Keď mi nedávno agent zavolal, že Poprad prejavil záujem, bola to rýchla voľba,“ uviedol Razgals pre hkpoprad.sk.