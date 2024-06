ONLINE: Florida Panthers - Edmonton Oilers dnes, NHL LIVE (finále)

Vyhrál první domácí finálový zápas je důležité a Florida to moc dobře ví. Chce využít domácího prostředí a fanouškovské podpory k výhře. Florida se do roce znovu dostala do finále. Loni nestačila v pěti zápasech na Vegas, letos doufá v zisk Stanley Cupu. McDavid a Edmonton touží po velkém poháru naprosto stejně.