Slafkovskému v Turku prekáža len jedna vec. Najviac si užíva saunovanie

Keďže som už odohral zopár zápasov na seniorskej úrovni v reprezentácii, nebolo to pre mňa niečo úplne nové. Dá sa povedať, že som sa vďaka tomu vedel rýchlejšie adaptovať na mužskej úrovni. V Turku však hráme pomerne náročný herný systém, ktorý od nás tréneri vyžadujú. Napriek tomu si na to rýchlo zvykám.

Každý hráč, ktorý sa dostane do vyššej formácie a hráva aj presilové hry, cíti určitým spôsobom, že mu tréneri veria. Ja som za to veľmi vďačný a je len na mne, aby som ich dôveru dokázal splatiť výkonmi na ľade.

V uplynulých dvoch sezónach ste hrávali v Turku v tímoch do 18 a do 20 rokov. V čom vidíte najväčší rozdiel v porovnaní s mládežníckymi súťažami?

Hokej je omnoho fyzickejší a rýchlejší než v medzi juniormi. Je to citeľný rozdiel, hoci vo Fínsku sa už od nižších vekových kategórií kladie veľký dôraz na systém. Ak by som nemal skúsenosti, ktoré som nabral v seniorskej reprezentácii Slovenska, bolo by to ešte zložitejšie.

V úvode sezóny ste sa v zápase proti Lukko Rauma pobili s Kanaďanom Mattom Abtom. V rozhovore po zápase ste to okomentovali slovami: Chcel sa biť, tak som mu ukázal, kde je Slovensko. Ako si na tú situáciu spomínate?