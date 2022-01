Z Popradu to má blízko. Najlepší brankár podpísal na Spiši novú zmluvu

BRATISLAVA. Marcel Melicherčík bude pôsobiť v tíme HK Spišská Nová Ves do konca sezóny 2023/2024.

Z Popradu to mám blízko, takže keď je so mnou niekto spokojný, teší ma to. V hokeji je dôležité, aby mal klub náklonnosť voči hráčovi.

Vtedy je celé pôsobenie v tíme príjemnejšie a rokovania jednoduchšie. So zmluvou som spokojný," uviedol Marcel Melicherčík na klubovom webe.



Generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč na adresu Melicherčíka skonštatoval:

"Marcel dokázal svojimi výkonmi, že patrí medzi úplnú špičku extraligy, čo potvrdzuje v každom jednom zápase. Od začiatku sezóny je našou najväčšou oporou, preto bol jeho podpis pre nás prioritou.