Černák sa vrátil späť na ľad, zatiaľ však trénoval len bezkontaktne

TAMPA. Slovenský obranca v službách hokejistov Tampy Bay Erik Černák by sa do zostavy šampióna Stanleyho pohára mohol vrátiť už v najbližšom zápase v piatok proti nováčikovi zo Seattlu. Potvrdil to aj tréner Lightning Jon Cooper.

Černák v utorok prvýkrát korčuľoval v červenom bezkontaktnom drese s tímom. Dvojnásobný držiteľ Stanley Cupu si zranil ľavú roku 9. novembra v zápase proti Caroline.

"Po Dni vďakyvzdania, teda 26. novembra, by sa už mohol objaviť na ľade proti bývalému spoluhráčovi Yannimu Gourdemu a jeho novému tímu Seattle Kraken," objavilo sa na webe rawcharge.com.