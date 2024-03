Prekvapením sezóny Dubnica. Poľahky zdolala Topoľčany a postúpila do semifinále

Peter Kopecký, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: "Prvú tretinu sme sa ujali vedenia 2:0. V druhej časti sa na nás súper dotiahol v presilových hrách. Následne sme sa v oslabení ujali vedenia a umne sme držali skóre. Góly sme strieľali už len my a tímovým výkonom sme vyhrali. Ďakujem súperovi za sériu. Ďakujeme aj fanúšikom za podporu, boli našim šiestym hráčom na ľade."

Vladimír Matejov, asistent trénera HC Topoľčany: "Ťažko sa mi hodnotí tento duel, keďže séria bola veľmi vyrovnaná. V prvom rade by sme chceli chlapcom poďakovať za odvedené výkony a súperovi pogratulovať k postupu. A čo sa týka zápasu, v prvej tretine sme dostali dva góly, no v druhej sme sa na súpera dotiahli, keď sme využili dve presilové hry. V tretej časti sme inkasovali v oslabení, čo výrazne ovplyvnilo ďalší priebeh. Napriek tomu sme sa snažili o vyrovnanie, mali sme šance. Na konci stretnutia to bol už vabank. Súperovi gratulujem k postupu."