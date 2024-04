Vedeniu Buffala sa nepáčia kolísavé výkony tímu, odniesol si to tréner spolu s asistentom

NEW YORK. Klub zámorskej hokejovej NHL Buffalo Sabres oznámil ukončenie spolupráce s hlavným trénerom Donom Granatom.

Spolu s 56-ročným koučom skončil aj jeho asistent Jason Christie. Klub o tom informoval prostredníctvom oficiálnej webovej stránky. Meno jeho nástupcu zatiaľ nezverejnil.

Granato pôsobil vo funkcii hlavného kormidelníka od 17. marca 2021, keď sa do nej presunul z pozície asistenta. Buffalo sa však pod jeho vedením ani raz neprebojovalo do play off.