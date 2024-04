Je to nevyhnutný krok, hovorí manažér. Seattle prepustil trénera po troch rokoch

"Ďakujem Daveovi za jeho tvrdú prácu a oddanosť klubu. Po vyhodnotení situácie na konci sezóny sme sa rozhodli urobiť zmenu na poste hlavného trénera. Tieto rozhodnutia nie sú nikdy jednoduché, ale myslíme si, že je to nevyhnutný krok, ktorý pomôže zabezpečiť, aby sa náš tím naďalej zlepšoval a vyvíjal.

Hakstol bol vymenovaný za prvého trénera v histórii Kraken 24. júna 2021 a počas troch sezón dosiahol bilanciu 107 víťazstiev, 112 prehier a 27 prehier po predĺžení alebo samostatných nájazdoch. V sezóne 2022/2023 bol finalista na cenu Jacka Adamsa, udeľovanú trénerovi roka.

Tridsaťtriročný Tatar prišiel do klubu počas sezóny z Colorada a v 43 dueloch v jeho farbách nazbieral 15 bodov za osem gólov a sedem asistencií.

Studenič strávil väčšinu ročníka na farme v AHL v klube Coachella Valley Firebirds. V drese Seattlu dostal príležitosť len v dvoch zápasoch, no nepripísal sa bod.

Kraken sa neprebojovali do play off, keď skončili na šiestom mieste v Pacifickej divízii. Počas trojročného pôsobenia nepostúpili druhýkrát do vyraďovacej časti, v minulom ročníku vypadli v semifinále Západnej konferencie s Dallasom Stars 3:4 na zápasy.

V klube skončil aj asistent trénera Paul McFarland. "Aj touto cestou by sme sa chceli Paulovi poďakovať za jeho prínos pre náš hokejový tím a popriať jemu a jeho rodine všetko dobré do budúcnosti,“ dodal Francis.

Hakstol je desiaty tréner NHL, ktorého v prebiehajúcej sezóne prepustili. Rovnaký osud stretol aj Jaya Woodcrofta (Edmonton), Deana Evasona (Minnesota), Craiga Berubea (St. Louis), D.J. Smitha (Ottawa), Lanea Lamberta (NY Islanders), Todda McLellana (Los Angeles), Lindyho Ruffa (New Jersey), Dona Granata (Buffalo) a Davida Quinna (San Jose).