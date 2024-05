VIDEO: McDavid rozhodol prvý zápas, Edmonton zdolal Dallas

NHL - finále Západnej konferencie - 1. zápas

DALLAS. Hokejisti Edmontonu úspešne vstúpili do semifinálovej série play off zámorskej NHL.

Práve po zásahu kapitána Oilers hokejkou do tváre Matta Ducheneho mali domáci hneď na začiatku prvého predĺženia štvorminútovú presilovku, ale nevyužili ju.

"Trvalo to na trestnej lavici celú večnosť. Naozaj dlho. Nenávidel som každú jednu sekundu," vrátil sa McDavid ku jednému z kľúčových momentov nadstavenia.

Dallasu nepomohli ani dva góly Tylera Seguina, ktorý tak zmazal dvojgólové manko domácich a poslal zápas do extra času.

Hostia zaznamenali v úvode druhej tretiny dva presné zásahy v priebehu 3:19 min. Najprv sa presadil nemecký útočník Leon Draisaitl, ktorý bodoval aj v trinástom zápase vo vyraďovacej časti a s 25 bodmi (9+16) je najproduktívnejší hráč play off.

Na 2:0 zvýšil Zach Hyman, McDavid si pripísal asistenciu. Seguin však o chvíľu neskôr vykresal nádej pre Dallas a necelé štyri minúty pred koncom tretej tretine svojím druhým gólom v stretnutí vyrovnal.

Okrem McDavida mal bilanciu 1+1 aj Hyman, ktorý je s 12 gólmi na čele tabuľky strelcov v nadstavbe.

Dallas prehral prvý zápas v uplynulých siedmich sériách play off, táto šnúra sa datuje už od roku 2022.

"Dnes sme však mohli vyhrať. Naša hra mala veľa pozitív, na ktorých sa dá stavať," zdôraznil Seguin.

"Chceli sme vyhrať prvý zápas a ak by bolo všetko ideálne, chceli by sme vyhrať štyri zápasy za sebou. To sa už nestane, ale ideme ďalej.

V takejto situácii sme už boli a sme najlepší tím v lige na ľade súperov. Preto nemám obavy a ak ešte dokážeme našu hru posunúť na vyšší level, tak víťazstvá prídu," myslí si Pete DeBoer, kouč Dallasu.