Dvorský zažiaril proti Chromiakovi, strieľa takmer gól na zápas. Čaká ho cesta na MS U20

Chromiak zakončil duel s tromi mínuskami. Raz vystrelil na bránku.

Obaja mladíci by sa mali čoskoro hlásiť v príprave národného tímu na majstrovstvá sveta do 20 rokov. Figurujú v nominácii, Dvorský by mal patriť k najdôležitejším postavám reprezentácie na šampionáte.