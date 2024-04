Nedraftovali ho, ale podpísali ho. Najlepší útočník juniorských MS mieri do NHL

Dvadsaťročného útočníka si v roku 2022 vybrala na drafte z piateho miesta Philadelphia, avšak s nimi Gauthier nechcel podpísať kontrakt a tak ho na začiatku roka 2024 vymenili do Anaheimu. Jeho nová zmluva na západnom pobreží USA bude mať cap hit 950-tisíc dolárov ročne.

"Bol top strelec v univerzitnom hokeji a má dynamické schopnosti bodovať vo všetkých situáciách. Tešíme sa na to, že sa pridá k skupine najlepších mladých hráčov v NHL."

Mladík by v profilige mohol stihnúť v aktuálnej sezóne ešte jeden zápas. "Kačky" bez šance na play-off uzavrú sezónu 18. apríla na ľade Vegas Golden Knights.

S 38 gólmi bol Gauthier zároveň najlepším strelcom súťaže a so svojím tímom došiel až do finále Frozen Four, kde Denveru podľahli 0:2.

Po úspešnej sezóne bol jedným z troch finalistov ceny Hobey Baker Award, ktorá sa každoročne udeľuje najlepšiemu univerzitnému hokejistovi v USA. Nakoniec ju ale získal Macklin Celebrini.

Cutter Gauthier zahviezdil aj na posledných juniorských MS, kde v siedmich zápasoch získal dvanásť bodov a pomohol výberu USA k zlatu. Po turnaji ho vyhlásili aj za najlepšieho útočníka.

Minulý rok si zahral aj na seniorských MS, kde v desiatich dueloch zaknihoval deväť bodov.