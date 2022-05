McDavid či Matthews. Poznáme prvých víťazov individuálnych ocenení v NHL

Tridsaťdvaročný Andersen odchytal 52 stretnutí s 92,2-percentnou úspešnosťou zákrokov a priemerom 2,17 inkasovaných gólov na zápas. Jeho rovesník Raanta si v 28 dueloch udržal 91,2-percentnú úspešnosť zásahov pri priemere 2,45 inkasovaných gólov na zápas.

Najväčším kandidátom na prestížnu brankársku Vezinovu trofej je však Igor Šesťorkin, ktorý sa do veľkej miery podieľal na postupe New York Rangers do play off.

Štatistiky ovládol s priemerom 2,07 inkasovaného gólu na zápas a 93,5-percentnou úspešnosťou zákrokov. Dvadsaťšesťročný Rus si v 53 zápasoch základnej časti udržal aj šesťkrát čisté konto.

Florida víťazom základnej časti

Prezidentovu trofej pre víťaza základnej časti si odniesli hráči Floridy Panthers. V 82 dueloch zaznamenali 122 bodov, o tri viac ako Colorado Avalanche.

Po prvýkrát v histórii sa stalo, že liga spoznala za šesť rokov šesť rôznych víťazov trofeje. V sezóne 2016/17 ju vyhral Washington, potom nasledovali Nashville, Tampa Bay, Boston a v predošlom ročníku Colorado.

Cats v priebehu základnej časti nastrieľali 340 gólov, čo je najviac od výlukovej sezóny, teda od roku 2005.