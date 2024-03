Chuťovky z NHLky: Regendovi a Kochovi ubudla konkurencia. Vybojujú si nové zmluvy?

NEW YORK. Minulý piatok sa v NHL uskutočnila prestupová uzávierka. Po deadline sa už výmeny nedejú a kto sa nestihol posilniť podľa predstáv, má smolu.

V článku sa dočítate aj o zvláštnom postoji Sidneyho Crosbyho k manažmentu, neúspešnej výmene Ullmarka za Duboisa, rekordnej noci Connora Bedarda, “posilách” v bránke New Jersey či o jubilujúcom Václavovi Nedomanskom.

So všetkým sa dá súhlasiť, ale napriek tomu si myslím, že je to výhra Vegas a výhra Hertla.

Mnohí poukazujú na to, že má Hertl dlhý kontrakt, nepatrí k najmladším a na jeho otázne zdravie.

San Jose Sharks ho spolu s dvomi voľbami v treťom kole draftov 2025 a 2027 poslali do Vegas Golden Knights za práva na mladého švédskeho centra Davida Edstroma a výber v prvom kole draftu 2025.

"Vyhľadajte si na Googli "roztrhnutá slezina" a potom dajte vedieť, ak určíte, kedy sa hráč vráti do hry. Je smiešne domnievať sa, že to nie sú dostatočne vážne zranenia. A liga má na toto jasné pravidlá. NHL si ich dôkladne sleduje," oboril sa v The Jeff Marek Show.

2. Vegas Golden Knights si tieto posily mohli zabezpečiť len vďaka tomu, že je ich kapitán Mark Stone na listine dlhodobo zranených hráčov. Mnohým fanúšikom sa to zdá nefér a predpovedajú, že sa opäť “zázračne uzdraví” na prvý zápas play-off.

Tridsaťročný Hertl má kontrakt do konca ročníka 2029/30. Po tejto sezóne mu vyplatia ešte 48 825 000 dolárov. Podstatnú časť z tejto čiastky mu zhltnú dane, no tie sú v každom štáte iné a v Nevade mu z tejto sumy zostane o osem miliónov viac. Okrem toho odišiel z fackovacieho panáka ligy k jednému z favoritov na Stanley Cup.

Golden Knights cielia na obhajobu a netaja sa tým. Preto získali aj výbornú posilu v podobe obrancu Noaha Hanifina či nebezpečného strelca do druhej vlny Anthonyho Manthu. Misia je teda posilniť sa v najvyššej možnej miere.

Myslím si, že keby som získal 9,5 milióna dolárov a sedel so založenými rukami, nebol by som dobrý manažér," pokračoval.

"Vlani sme získali Ivana Barbašova, Jonathana Quicka a Teddyho Bluegera. Asi by sme ich mohli priviesť aj bez toho, aby bol Mark Stone na listine dlhodobo zranených. Tento rok sme využili možnosť a použili sme dodatočný priestor pod stropom.

Inak je to hotová krádež - ale pochopiteľná. Inú možnosť “senátori” nemali.

Spomedzi predajcov podľa mňa obišli najlepšie. Iste, trejd možno budeme o niekoľko rokov hodnotiť ako nevydarený, ale možností, ako by mohol vyjsť, je vzhľadom na slušnú kvantitu v protihodnote neúrekom.

Nepochopil som však úplne Sidneyho Crosbyho. Kapitán v podstate podrobil kritike manažment organizácie, keď sa vyjadril, že “nevie, čo je to za signál” a že “sa musí porozprávať s vedením”.

Áno, naráža na to, že táto výmena naznačuje prestavbu. Avšak manažment Pens nemal inú možnosť. Buď by živil nádeje na úspech v tejto sezóne, ktorým už verí snáď len Crosby a hŕstka skalných, alebo by o Guentzela prišli v lete úplne zadarmo.

Výber bol jednoznačný, pochopiteľný a logický.

6. New Jersey Devils zrejme definitívne zabalili boje o play-off. Potvrdili to, keď Tylera Toffoliho poslali do Winnipegu za výber v druhom kole draftu 2025 a výber v treťom kole draftu 2024. Devils si zároveň ponechajú polovicu jeho platu.