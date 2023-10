Chuťovky z NHLky: Fehérváry predbehol McDavida. Ako jediný v celej NHL!

NEW YORK.. Kirbyho Dacha je ťažko neľutovať. Mal byť druhým centrom Montrealu, poriadne zažiariť a konečne vstúpiť medzi elitu NHL.

Táto strata zabolí celý tím, predovšetkým mladíka Juraja Slafkovského. Práve pri Dachovi sa mal Slovák udomácniť v top-six Montrealu. S Dachom im to na ľade klapalo, ich formácia s Alexom Newhookom bola nebezpečná.

Titulok najnovších Chuťoviek z NHLky naznačuje, že článok má viac hlavných tém. Rozhodne stojí za to spropagovať, akú veľkú vec dokázal Martin Fehérváry.

To všetko je ale minulosť. Pre Newhooka je výzvou presun na post stredného útočníka, pre Slafkovského skutočnosť, že musí prekonať veľkú prekážku a nájsť si chémiu s niekým iným, alebo dokonca potiahnuť niekoho iného a stať sa ofenzívnym lídrom.

Aby sme však neboli iba negatívni - Slafkovský bol na ľadovej ploche pri góle Newhooka, ktorý uzavrel skóre. Kouč Martin St. Louis k nim do útoku na konci duelu postavil Colea Caufielda a už v ich prvom striedaní to rezultovalo do gólu.

Žeby toto bola cesta?