Chuťovky z NHLky: Na Fleuryho bučali vlastní a čo čaká Regendu v Anaheime

Regenda-legenda, zvykne sa na Slovensku hovoriť, keď sa zázraku z Michaloviec darí. Do NHL nastúpil pompézne.

NEW YORK. Na prvé body slovenských hokejistov v NHL sme museli čakať až do druhého hracieho týždňa. Konkrétne v noci z pondelka na utorok premiérovo bodoval Pavol Regenda a asistenciou sa k nemu pridal Martin Fehérváry.

1. Sezóna Marca-André Fleuryho sa začala katastrofálne. V prvých dvoch zápasoch mal 77,6-percentnú úspešnosť zásahov pri priemere 8,37 inkasovaných gólov na zápas.

V úvodnom dueli pri prehre 3:7 proti New Yorku Rangers inkasoval šesťkrát z 35 striel. Aj druhý zápas hrali „divosi“ doma a v prestrelke podľahli Los Angeles Kings 6:7. Fleuryho vystriedali, keď zo 14 striel inkasoval štyrikrát.

Fanúšikovia Minnesoty naňho bučali. A sympatický Kanaďan trochu prekvapil svojou reakciou.

„Nemám im to za zlé. Tiež by som na seba bučal,“ vyjadril sklamanie sám zo seba. „Nebol som dobrý. Cítim sa zle, že to museli fanúšikovia zažiť. A rovnako sa cítim zle kvôli spoluhráčom.“