Chuťovky z NHLky: Slafkovskému volá aj mama, aby strieľal častejšie

NEW YORK. Perla za perlou a úsmev od ucha k uchu. Juraja Slafkovského poznajú novinári v Montreale presne takto. Buduje si imidž šoumena.

Navyše sa zlepšuje a hoci by ho nejeden fanúšik chcel vidieť na MS do 20 rokov, výkonmi skôr dokazuje, že by mal zostať v NHL, ako odcestovať na turnaj, kam jednotky draftu väčšinou nepúšťajú.

Pôjde však Šimon Nemec. Vedeli ste, že v AHL momentálne nepôsobí hráč mladší ako 21 rokov, ktorý by mal tak pozitívny defenzívny vplyv na hru ako on?