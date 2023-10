Jágr sa na neho mohol spoľahnúť. Skvelý hokejista zažíva smutný koniec kariéry

Veľmi ma to mrzí. Túto sezónu som si predstavoval inak, chcel som si ešte raz zahrať v play-off a zabojovať o čo najlepšie umiestnenie,“ povedal Plekanec vo videu venovanému fanúšikom rodného Kladna.

„Dúfal som, že pár týždňov odpočinku mi bude stačiť, aby som sa mohol vrátiť na ľad a pomôcť chlapcom k postupu do play-off. To sa, bohužiaľ, nestane.

"Teším sa, čo nové mi život prinesie, na čas strávená s rodinou. Hokej mám však stále veľmi rád a verím, že pri ňom zostanem, aj keď v inej úlohe," dodal.

Posledným súťažným štartom v kariére tak bol pre Plekanca duel z 8. októbra proti Mladej Boleslavi. V aktuálnej sezóne skúsený útočník absolvoval deväť štartov a v nich si pripísal jeden gól a tri asistencie.

"Je to pre nás veľká rana. Vieme, čo jeho odchodom strácame. Sledujeme situáciu na hráčskom trhu a ak by sa objavilo zaujímavé meno, budeme na to reagovať. Čo sa týka Tomáša, zdravie je na prvom mieste," uviedol športový manažér Jiří Burger z Kladna.