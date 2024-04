V Prahe by sa mohlo hrať aj veľké slovenské derby, Slovan i Košice sú zatiaľ opatrní

Po takmer dvoch rokoch by sa atraktívne derby mohlo zopakovať, ale nie na Slovensku.

"V stredu nás z českej strany kontaktovali, že došlo k úniku informácií o podujatí. Rokujeme, ale nič nie je definitívne. Samozrejme, že ak by sa podobná akcia uskutočnila, budeme veľmi radi jej súčasťou," povedal výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma.

Košice sa momentálne koncentrujú na semifinále play off proti Spišskej Novej Vsi, ale v klube potvrdili, že nejde o výmysel.

„Môžeme potvrdiť, že už niekoľko mesiacov rokujeme o možnosti usporiadať v Prahe extraligové stretnutia pod holým nebom, ale v súčasnosti nie je potvrdený presný harmonogram a ďalšie dôležité detaily. Bližšie informácie budú oznámené na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční až po vyvrcholení aktuálne play off extraligy, kam teraz upíname všetku pozornosť,“ citoval portál Sport.cz riaditeľa českej extraligy Martina Loukotu.

Súčasťou akcie by mal byť aj zápas legiend a duel univerzitných výberov Česka a Slovenska.

Podľa zverejneného programu by od 5. do 8. decembra proti sebe nastúpili Sparta Praha a Kometa Brno, České Budějovice a Plzeň, ale aj nemecké tímy Ingolstadt a Eisbären Berlín.

Opatrne zareagovali aj v Slovane.

"Oficiálne sa na nás zatiaľ nikto neobrátil, ale projekt samotný vyzerá tak, že by som ho nebral na ľahkú váhu. Zaujímavé je, že organizátori už operujú aj s konkrétnym termínom, hoci nový ročník extraligy vyžrebujú až v lete. To by však nemal byť problém," reagoval marketingový riaditeľ HC Slovan Milan Vajda.

Slovan skončil v aktuálnej sezóne vo štvrťfinále play off, keď ho vyradili práve Košice 4:0 na zápasy.

V hokejovom zákulisí sa už nejaký čas špekuluje o zmene v majiteľskej štruktúre klubu. Majoritný vlastník, podnikateľ Rudolf Hrubý, zomrel v decembri minulého roka. Medzi záujemcami o klub sa spomína pôvodom slovenská finančná skupina so sídlom v Prahe.