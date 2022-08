Calgary má nový farmársky tím, predstavia sa v ňom dvaja Slováci

Stockton Heat sa už počas pandémie na krátke obdobie presunulo do Calgary, z dôvodu vytvorenia kanadskej divízie v AHL, kde zdieľali štadión spolu s hlavným tímom - Calgary Flames.

Po skončení súťaže sa Heats presunuli naspäť do Kalifornie, kde odohrali ďalšiu sezónu. Už v máji tohto roku, Falmes podali do AHL žiadosť o trvalý presun ich farmárskeho tímu do Alberty, v čom im vedenie AHL vyhovelo.