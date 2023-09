Byť ako Chára. Nový kapitán Bostonu ospevuje slovenského obra

BOSTON. Sedel v reštaurácii a napäto čakal. Tušil, že tie slová prídu, túžil po nich, ale naťahovali ho ako na špagáte.

„Snažil som sa príliš si to nepripúšťať,“ vraví Brad Marchand o myšlienkach spred stredy. Keby ho vyhlásili za kapitána, splnil by sa mu sen a on sám dobre vedel, že je to blízko. Veď s Milanom Lucicom sú poslednými pamätníkmi majstrovskej jazdy v roku 2011 z terajšej zostavy „medveďov“.

Vedenie klubu si pre slávnostný okamih vybralo reštauráciu. Marchanda pozvali na večeru a hoci dobre vedel, že majú čosi za lubom, nechal, nech sa večer vyvinie sám.