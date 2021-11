Sádeckého si uctia fanúšikovia aj hráči. Duely Capitals odložili

Fanúšikovský profil na facebooku "Verní Slovanu" vyzval fanúšikov, aby na zápas so Zvolenom prišli v čo najväčšom počte a tiež vzdali hold ich bývalému hráčovi.

"Do dvanástej minúty nebude hrať na štadióne hudba a v 12. minúte (toto číslo nosil v Slovane, pozn.) vás chceme veľmi pekne poprosiť, aby ste sa všetci na postavili a s stoji s nami skandovali Boris - Sádecký a následného ho vytlieskali.

Skutočne si to zaslúži a je to to najmenej, čo môže bežný fanúšik urobiť na pamiatku a česť mladého chlapca, ktorý sa navždy zapísal do belasej knihy."