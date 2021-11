Strieľal najkrajšie góly. Boris Sádecký nemal hlavu len pre hokej

Na turnaji v roku 2018 obsadilo mužstvo, v ktorom hrali so Sádeckým napríklad Martin Fehérváry, Erik Černák, Miloš Roman či Marián Studenič, siedme miesto. V skupine Slováci zdolali favorizovaných Američanov 3:2 a vo štvrťfinále len tesne prehrali so Švédmi.

"Nedá sa to pochopiť. Od rána som mal zlý pocit. Stále nerozumiem, ako sa to mohlo stať. Boris bol inteligentný chalan, jeden z mála, ktorý neriešili len hokej, ale robil si aj vysokú školu. Dalo sa s ním o čomkoľvek porozprávať. Z hokejovej stránky bol veľmi pracovitý, prihral mi na môj posledný gól kariéry. Bol hrdý Trenčan, náš chlapec. Bože môj, veď mal iba 24 rokov a celý život pred sebou," ťažko hľadal slová Branko Radivojevič, bývalý hráč a v súčasnosti športový manažér Dukly Trenčín.

Dával najkrajšie góly

Sádecký nedával veľa gólov, ale niektoré z nich očarili tisíce fanúšikov. V sezóne 2017/2018 nastúpil v drese Slovana na 48 zápasov v ruskej KHL a v októbrovom súboji proti Lokomotivu Jaroslavľ strelil gól, ktorý neskôr vyhlásili za najkrajší v celej základnej časti KHL.

Po ľavej strane klziska sa natlačil až pred brankára Alexandra Sudnicina a zakončil šikovne pomedzi vlastné nohy.

"Sem-tam to skúšam na tréningu, ale je to vyložene len zo zábavy. Nerobím to za účelom, že to spravím v zápase. Samozrejme, že viem, kto to spravil pred dvanástimi rokmi. Mám to napozerané. Palo Demitra," vravel vtedy po zápase novinárom.

O dva roky neskôr jeho zásah vyhral v hlasovaní fanúšikov o najkrajší gól extraligovej sezóny 2019/2020. V zápase proti Budapešti Sádecký na začiatku akcie prevzal puk v obrannom pásme od Tomáša Starostu, poradil si so štyrmi brániacimi hráčmi a elegantným zakončením prekonal brankára Bence Bálisza.