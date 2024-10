Žilina a Trenčín si vymenili útočníkov. Duklu opúšťa jeden z najproduktívnejších hráčov

"Prichádza k nám jeden zo slovenských rozdielových hráčov. Herným prejavom na ľade a poctivou prácou mimo neho zapasuje do nášho štýlu a do partie, ktorá má jasné návyky a vie, čo nás posúva k úspechu.

V Česku pôsobil vo Vítkoviciach a v Karlových Varoch. Na reprezentačnej úrovni si zahral za Slovensko na MS do 18 i 20 rokov, v A-tíme absolvoval 21 stretnutí, v ktorých strelil sedem gólov.

Naopak, do Dukly Trenčín odchádzajú zo Žiliny na prestup Bezúch a Mráz.

"Jurajovi a takisto aj Brunovi patrí veľká vďaka za odvedenú prácu v našom drese.

Práve Bruno bol jedným z pilierov Vlkov aj v sezónach, ktoré nevyšli podľa našich predstáv, no svoju misiu v Žiline napokon dotiahol do vytúženého konca postupom do extraligy.

Obaja boli súčasťou významného úspechu žilinského hokeja, ku ktorému prispeli veľkou mierou.

Obom ďakujeme a prajeme všetko dobré v ďalšej kariére," dodal Skladaný.